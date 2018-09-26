انتقدت المملكة العربية السعودية تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان عن اليمن.

وقال سفير السعودية لدى الأمم المتحدة، عبد العزيز الواصل، إن تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان عن اليمن بعيد عن الموضوعية ومتسم بالتسرع في استخلاص النتائج فضلا عن الأخطاء في المنهج والمضمون، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأكد "الواصل"، أن المملكة اطلعت على تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان عن اليمن، والمتضمن تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين وأن الرياض قامت نيابة عن دول التحالف الداعمة للشرعية في اليمن بتسليم رد شامل مكتوب إلى المفوضية السامية، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأعرب الدبلوماسي السعودي، عن استغرابه من أن يؤسس فريق الخبراء استنتاجاته على التخمين والاعتقاد، ويبني نتائجه على فحص عدد محدود من الانتهاكات، في حين أن ولايته تشمل جميع الانتهاكات منذ سبتمبر 2014.

وأشار "الواصل"، إلى أن التقرير تجاهل بوضوح الانتهاكات الواسعة التي حصلت عندما اجتاح الحوثيون المدن اليمنية وسيطروا على العاصمة ومؤسسات الدولة، وطاردوا الرئيس وأعضاء الحكومة، والتي تعد أساس الأزمة اليمنية الحالية، كما أوضح أن التقرير تجاهل أيضا إعاقة الحوثيين لدخول المساعدات الإنسانية لليمن واحتجازها للعديد من السفن التي تحمل المساعدات وناقلات النفط، وقيامها بنهب العديد من هذه المساعدات.

وصرح سفير السعودية في الأمم المتحدة بأن الصواريخ الباليستية، والتي تجاوزت 197 صاروخا واستهدفت المدن السعودية، لم تتم الإشارة إليها في التقرير عند ذكر انتهاكات الحوثيين، كما لم يتطرق التقرير للدور الرئيسي للحوثيين في زراعة الألغام البرية والبحرية.

وتساءل "الواصل" قائلا: "أليس من الغريب أن يتمكن ثلاثة أشخاص زاروا مدينتين فقط في اليمن ولمدة 5 أو 6 أيّام من تحديد المسؤولين عن الانتهاكات، رغم أن المطلوب منهم حسب القرار هو فحص جميع الانتهاكات التي حصلت منذ سبتمبر 2014".