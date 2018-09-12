قال وزير الخارجية الأمريكي، إنه أكد للكونجرس التزام حكومتي السعودية والإمارات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين في اليمن، وذلك حسبما افادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها.