أعلن الدكتور طارق راشد رحمي، نائب رئيس جامعة القناة، عن تفعيل لبرتوكول التعاون بين جامعة قناة السويس مع المجلس الثقافي البريطاني British council، وذلك تيسيرا على طلاب وأعضاء هيئه التدريس بالجامعة، لافتا إلى إنشاء مركز للامتحانات الدولية للغة الإنجليزية "IELTS" بالجامعة، في مقر مركز تنمية الموارد البشرية الجديد، وذلك تسهيلا وتخفيفا على الطلاب من السفر للقاهرة مما يخفف الأعباء المادية أيضًا.

وتفقد الدكتور طارق رحمي، والدكتور أمير مهنا، منسق الجامعة لامتحانات الـ"IELTS" مقر مركز الامتحانات والذي يحتوي على 3 قاعات تسع كل منها 40 ممتحنًا، وقاعة مؤتمرات تضم 50 مقعدًا، وقاعة الحاسب الآيب التي تضم 25 جهاز فائق السرعة متصل بشبكه الإنترنت لأداء الامتحان.

وأكد رحمي أن هذه الامتحانات فرصة لتدريب أعضاء هيئة التدريس والطلاب لتأهيلهم لهذا الاختبار ووضع الجامعة على الخريطة الدولية، حيث جرى البدء فور توقيع الاتفاقية بالعمل في تجهيز القاعات لاستقبال الطلاب الممتحنين، وذلك لعقد الامتحان الدولي للغة الإنجليزية "IELTs" فهو الامتحان الأكثر شهرة على مستوى العالم والذي يفتح المجال للطلاب وأعضاء هيئة التدريس للحصول على المنح الدراسية "ماجيستير، دكتوراه" بالمملكة المتحدة.

كما أوضح الدكتور أمير مهنا، منسق الجامعة لامتحانات الـ"IELTS" أن اختبار "الآيلتس" هو المنظومة الدولية لقياس إتقان اللغة الإنجليزية؛ صُمم هذا الاختبار لقياس قدرة الشخص اللغوية على استخدام اللغة الإنجليزية في البيئات التي تعتمد اللغة الإنجليزية كلغة تواصلٍ بها.

ويعد اختبار "الآيلتس" من أكثر اختبارات اللغة الإنجليزية شهرة على مستوى العالم فهناك أكثر من 9000 جامعة ومؤسسة تقبل نتائج اختبار "الآيلتس" في أكثر من 140 دولة على مستوى العالم، ويزيد عدد مستخدمي "الآيلتس" عن 2.7 مليون مستخدم سنويًا لأغراض العمل والدراسة بالخارج.

وأضاف الدكتور أمير مهنا: يعقد اختبار "الآيلتس" 48 مرة على مدار العام في أكثر من 1100 مركز لاختبارات "الآيلتس" منتشر على مستوى العالم، مؤكدا أن اختبار "الآيلتس" يتيح لك الفرصة كي تقدم أفضل ما لديك خلال الامتحان، في جو من الهدوء، بلا مقاطعات، كما أن اختبار المحادثة يجريه لك واحد من الممتحنين المدربين على اختبارات "الآيلتس"، والذي يعد اختبار سريع مدة امتحان "الآيلتس" أقل من 3 ساعات، كما أن نتائج الاختبار تظهر بعد 13 يومًا من إجرائه، ويساعد الامتحان على تحسين المهارات اللغوية التي تحتاجها للنجاح في أغراض العمل والدراسة.