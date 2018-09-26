تخطط ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لزيارة مصر بداية شهر أكتوبر المقبل ضمن جولة إفريقية، تضم بجانب مصر غانا وملاوي وكينيا، في أول رحلة دولية منفردة كسيدة أولى.

وتستغرق الرحلة أسبوعًا، وستبدأ يوم الإثنين المقبل، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وذكرت ميلانيا ترامب، في كلمة ألقتها أثناء استقبال الأمم المتحدة لوفد أمريكا، أنها تهدف لبحث رعاية الأطفال فى مصر وغانا وملاوي وكينيا خلال جولتها الإفريقية.

وسيضم الوفد الذي سيرافق ميلانيا ترامب كارين بنس، زوجة نائب الرئيس بنس، وسوزان بومبيو، زوجة وزير الخارجية مايك بومبيو.

وقالت ترامب إنها اختارت تلك البلدان الأربعة لأنها "عملت إلى جانب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركائنا لتحقيق تقدم كبير في التغلب على بعض أكبر التحديات التي تواجههم".