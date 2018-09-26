قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الطاقات النووية ستدخل تكنولوجيا جديدة لمصر تساهم في تحسين مستوى الطاقة، في إطار إصلاح القطاع، مؤكدًا توقيع جميع العقود الخاصة بمشروع إنشاء محطة الضبعة النووية مع الجانب الروسي.

وأضاف "شاكر"، خلال حواره على قناة "روسيا اليوم"، أن الجانب الروسي يساهم في المشروع بـ80% من التمويل المادي لإجمالي التكلفة، موضحًا أن الجانب المصري يساهم في مرحلة الإنشاء بنسبة 20% في البداية، ولكن ستصل نسبة المشاركة إلى 35% في المفاعل الرابع الذي سيتم تدشينه.

وأشار إلى أنه سيتم توطين التكنولوجيا، وإدخال الجانب المصري في الصناعات والأعمال الفنية، ويشترك بها عددًا كبيرًا من العاملين في المجال، حيث أن المشروع سيتم التنفيذ به خلال عام ونصف.