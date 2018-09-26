وصل، قبل قليل، وفد من رهبان دير أبو المقار بوادي النطرون للدير المحرق بالقوصية في محافظة أسيوط، حيث ضم الوفد كلا من الرهبان "يوساب، مارتيروس، بوليكاربوس، وبيشوي" جميعهم من رهبان دير أبو مقار، وذلك لمتابعة واقعة وفاة الراهب زينون المقاري، وإجراء ترتيبات الجنازة.

وقال مصدر كنسي بدير المحرق بأسيوط، إن الراهب المتوفى زينون المقاري كان سيدلي بشهادته، غدًا، في قضية مقتل رئيس دير أبومقار، موضحا أنه حاول أكثر من مرة العودة إلى دير أبومقار إلا أن القانون الكنسي يمنع ذلك.

وأضاف المصدر أن "الراهب المتوفي زينون المقاري كان (أب اعتراف) الراهب المشلوح أشعياء المقاري المتهم بقتل الأنبا إبيفانيوس رئيس دير أبو مقار بوادي النطرون، والراهب المتوفى حاصل على ليسانس في اللغة الفرنسية قبل سيامته راهبا وانتدب منذ سنوات للخدمة في فرنسا لعدة أشهر".

وأعلن الدير المحرق بأسيوط وفاة الراهب زينون المقاري، 44 سنة، إثر إصابته بوعكة صحية مفاجئة جرى على إثرها نُقله إلى مستشفى سانت ماريا بأسيوط وتوفى فور وصوله إليها.