عبدالمنعم السعيد: مصر أصبحت دولة مغرية للاستثمار

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي، إن الشركات الأمريكية ستتجه إلى الاستثمار في مجالات الطاقة والغاز بمصر، موضحًا أن مصر أصبحت دولة مغرية للاستثمار، والشركات الأمريكية ستنافس نظيرتها الإيطالية والإنجليزية في الاستثمار بمصر.

واقترح "سعيد"، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد"، دعوة رجال المال والأعمال ووسائل الإعلام الأمريكية لزيارة مصر، للتعرف على حجم الإنجازات المتحققة في مجال البنية التحتية، وفرص الاستثمار، فضلا عن جهود مصر في مواجهة الإرهاب بسيناء.

وأكد أن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ساخنة هذا العام، مشيرا إلى أن خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعد لحظة درامية بسبب إعلانه انتهاء العولمة، مضيفًا: "ترامب هاجم المحكمة الجنائية وعدد من المؤسسات الدولية، كونه يعتقد أن العولمة تضر بلاده".