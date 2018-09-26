انطلقت منذ قليل فعاليات الاحتفال بالجالية الأرمينية التي تعيش في مصر تحت شعار "إحنا المصريين الأرمن"، التي أطلقتها وزارة الهجرة للاحتفاء بالجالية الأرمينية في مصر، في حضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والوزير مخيتار هيرابتيان وزير شئون المغتربين الأرميني، وباقة من رجال الدولة وأعضاء امجلس النواب المصري وقادة الرأي البارزين وكذلك وفد ممثل عن الجالية الأرمينية التي تعيش في مصر، وذلك في المسرح القومي بمنطقة العتبة.

وتأتي هذه الاحتفالية في ضوء الدور التاريخي لمصر في احتضان الجاليات من مختلف دول العالم، حيث تعاود مصر دورها بتلك المبادرة التي تحتفي فيها بالجالية الأرمينية التي تعيش على أرضها، مما سيسهم ذلك في تعزيز التعاون وترسيخ أهمية الدبلوماسية الشعبية لدعم جهود التنمية لكلا البلدين.

ويأتي الاحتفاء بالجالية الأرمينية التي عاشت في مصر لما تركته من بصمات مؤثرة في نسيج المجتمع المصري على مر العصور، وعلاقات الصداقة والتعاون على مختلف الأصعدة بين مصر وأرمينيا منذ قدم التاريخ والقائمة على أساس الاحترام المتبادل، في رسالة واضحة مفادها أن مصر بلد الأمن والأمان وتحتضن الجميع على أرضها المباركة، ولم ولن تدخر جهدًا في تقديم الدعم والمساندة لأشقائها.

وتجدر الإشارة إلى أن فاعليات الاحتفاء بالجالية الأرمينية في مصر تستمر في الفترة من 24 إلى 27 سبتمبر الجاري، وتتضمن عددًا من الأحداث الثقافية والفنية وكذلك زيارات لبعض الأماكن الدينية والتعليمية التي كانت بمثابة شاهد على إقامة الجالية الأرمينية في مصر، مثل بعض الكنائس والمدرسة الأرمينية في هليوبوليس، وبعض الأماكن في الإسكندرية، بالإضافة إلى تنظيم زيارة لمنطقة خان الخليلي وأهرامات الجيزة.