استنفار بمطارات «القاهرة وشرم والغردقة والأقصر وأسوان» استعداداً للموسم السياحى

أعلنت مطارات «شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان»، حالة الاستنفار القصوى، استعداداً لاستقبال السائحين خلال الموسم الشتوى المقبل، الذى يتوقع أن يشهد إقبالاً سياحياً كبيراً من مختلف دول العالم، لمشاهدة تعامد الشمس على وجه رمسيس فى معبد «أبو سمبل»، كما سيشهد نوفمبر القادم بدء قدوم وفود فرنسية، فى أول زيارة لهم لـ«مسار العائلة المقدسة».

وقالت مصادر بمطار القاهرة الدولى لـ«الوطن»: إن قيادات المطار، برئاسة اللواء طيار محمد الديب، تسابق الزمن بالتعاون مع جميع الأجهزة، للانتهاء من جميع الخدمات خلال الموسم الشتوى المقبل، لاستقبال السائحين القادمين من جميع دول العالم، لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس فى «أبو سمبل ومسار العائلة المقدسة»، ولقضاء الإجازة الشتوية.

وأضافت أنه «تم التنبيه على العاملين فى مختلف الإدارات والقطاعات التابعة للمطار بضرورة الوجود فى مواقع عملهم، وتقديم جميع الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للسياح، مما يعطى انطباعاً وصورة ذهنية طيبة عن منظومة الطيران المدنى المصرى أمام العالم، وكذلك التنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظات لتأمين السائحين فور وصولهم».

ووجّه الفريق يونس المصرى، وزير الطيران، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال رفع الكفاءة التشغيلية فى «مطار أبو سمبل»، لاستيعاب حركة الطائرات القادمة من مختلف أنحاء العالم لزيارة المعالم الأثرية، وتذليل كافة العقبات أمام الحركة السياحية الوافدة خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر القادمين.