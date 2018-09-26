اعتذر محمد طعيمة، المعلم الذي صوّر فيديو تلميذ "عاوز أنام والنبي يا حاجة"، على الهواء للطفل وأسرته، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " آخر النهار"، مع الإعلامي معتز الدمرداش، على قناة "النهار".

قال طعيمة، إنه نشر الفيديو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ليكون بمثابة رسالة إلى وزير التربية والتعليم، وكتب عليه: "هذا الطفل يبكي ويطلب من معلمته النوم لربع ساعة رغم تصريحاتك، أن الطفل يجب أن يعيش طفلا".

وأكد أنه نشر الفيديو بحسن نية، ولا مشكلة في الجزاء الذى وقعته الوزارة، قائلا: "اعتذر رسميا على الهواء للطفل وأسرته، لا أقصد ما حدث".