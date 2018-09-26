قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنها عرضت تجربة مصر في التصدي للفقر في اجتماع يضم 11 دولة من دول أمريكا اللاتينية، فضلا عن تطوير مؤشر قياسي جديد يتضمن قياس خدمات التعليم، والصحة، وقياس الوصول إلى خدمات أخرى مثل الكهرباء والغاز.

وأضافت "والي"، خلال حوارها في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن تجربة مصر في التصدي للفقر متعدد الأبعاد تشمل العديد من الأوجه والبرامج التي يتم تطبيقها، ومن بينها على سبيل المثال: برنامج تكافل وكرامة، وبرنامج الألف يوم الأولى في حياة الطفل وهو البرنامج الذي يتم تنفيذه حاليا في 10 من محافظات الصعيد.

وأشارت إلى أنه سيتم تكريمها من منظمة الصحة العالمية، لدور وزارتها في الاهتمام بمجالات صحية بجانب وزارة الصحة، عن طريق إجراء تحاليل للمواطنين في مجال المخدرات والإيدز، واشتراط برنامج تكافل وكرامة توقيع الكشف الطبي.