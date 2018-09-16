شهدت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، صباح اليوم الأحد، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسستي عصفور الخيرية ومؤسسة الجود الخيرية، وقع عن الطرف الأول عمر خميس عصفور، الأمين العام لمؤسسة عصفور الخيرية، وعن الطرف الثاني ممدوح عباس رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجود الخيرية.

ويهدف البروتوكول الموقع إلى التعاون في إدارة وتطوير مستشفى "يشفين" الخيري لتصبح واحدة من أكبر المستشفيات المتخصصة في جراحات القلب والحروق، والتي ستقدم خدماتها الصحية المتميزة للمواطنين، مع إمكانية التوسع في الخدمات الصحية للمستشفى كنشاط خيري غير هادف للربح.

وتقوم مؤسسة الجود بضخ 80 مليون جنيها، للمساعدة على استكمال أعمال بناء المستشفى وتجهيزها لتصبح صالحة للتشغيل وتقدم مؤسسة عصفور الأرض والمباني الخاصة بالمستشفى.

وقالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدور الهام الذي يقدمه القطاع الخاص والأهلي في دعم مشروعات وبرامج التنمية وتقديم الخدمة الصحية المتميزة يعد من أهم الركائز الأساسية للتنمية المستدامة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية لمؤسسات القطاع الخاص والأهلي كشريك التنمية، وتشارك مؤسستين في العمل لتحقيق نفس الهدف.

وأوضحت والي، أن الوزارة تدعم كل ما يساهم في بناء الإنسان ويحقق له الحماية الاجتماعية، والوزارة بصدد اصدار منشور للحوكمة والإدارة الرشيدة للجمعيات التي تدير مؤسسات تعليمية أو صحية أو تدريبية كبرى.

شهد توقيع البروتوكول، الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية وعدد واسع من خبراء العمل الاجتماعي بوزارة التضامن الاجتماعي وعدد من الشخصيات العامة.

وفي كلمته توجه ممدوح عباس، رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة الجود الخيرية بالشكر للدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي على حضورها حفل توقيع هذه الاتفاقية المهمة، والحضور الذي يؤكد على الدور المهم الذي تلعبه الوزارة في دعم وتشجيع مثل هذه المشروعات الإنسانية التي تهدف إلى تقديم خدمات صحية متميزة للمصريين في نشاط خيري غير هادف للربح.