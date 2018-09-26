بالصور| رفع القمامة وتبليط شارع مدارس بشتيل بالإنترلوك في الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة، اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحد من مشاكل شارع مجمع المدارس بمنطقة بشتيل، من خلال التواصل مع مدير مديرية الطرق بالمحافظة، لسرعة الانتهاء من تبليط الشارع بالكامل بالإنترلوك، وفقًا للخطة الاستثمارية للعام المالي 2018/2019.

وأشارت المحافظة، في بيان لها، اليوم، إلى أنه تم الاتفاق مع مديرية الطرق، على تمهيد الشارع بالكامل غدًا، بالجريدر الخاص في المديرية، فضلًا عن رفع المخلفات، وفقًا للجدول الزمني لمنظومة النظافة ببشتيل.

وأكدت وضع موانع مرورية على مداخل الشارع من الجهتين ،حتى يمكن تحقيق ذلك في الفترات المقررة، ومخاطبة رجال العمل العام، والقيادات المحلية بالمنطقة، لزيادة الوعي بالمشاركة المجتمعية، والانتهاء من تبليط جميع الشوارع الجانبية بالكامل بالإنترلوك بمعرفتهم.

وأوضحت المحافظة، أنه تم وضع لافتة على مدخل الشارع من الجهتين، تحدد مواعيد تخصيص الشارع للمارة فقط من 6 صباحا حتى 6 مساءً، للحد من تكدس التكاتك والسيارات النقل والملاكي أثناء اليوم الدراسي، والحد من الحوادث والازدحام بالمنطقة، حتى الانتهاء من أعمال التطوير، مع وضع مجموعة من صناديق لجمع المخلفات في نهاية الشارع على املاك الدولة، لرفعها بالمكبس بشكل دوري يوميًا، لتحقيق نوعًا من التنمية للمنطقة، لأجل توفير حياة آمنة نظيفة.