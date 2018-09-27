قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه كان يجب الاهتمام بما يحدث في سوريا واليمن ضمن الاتفاق النووي مع إيران.

وأضاف "ترامب"، خلال مؤتمر صحفي: "نسعى لمساعدة الأكراد لأنهم ساعدونا في قتال داعش".