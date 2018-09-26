قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي ومدير مكتبة الإسكندرية، إنه لا توجد معايير محددة واضحة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر"، أن هناك ازدواج في مفهوم حقوق الإنسان، فلا ذكر لحقوق الإنسان الفلسطيني، حيث يقتل العشرات منهم، ولا يتحرك العالم، بينما عندما يقتل إسرائيلي واحد يتحرك العالم كله.

وأوضح أن ترامب أكثر الوجوه الأمريكية ارتباطًا بإسرائيل في التاريخ، واعتمادًا على اللوبي اليهودي، فهو لم يقصر مع إسرائيل وخنق الأونروا، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس.