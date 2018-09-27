اجتمع اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، مساء الأربعاء، بلجنة الصحة المنوطة بالتفتيش على فنادق المحافظة، مساء أمس، لمناقشة الإجراءات المتبعة لضمان سلامة المنظومة الغذائية بالفنادق.

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ الإجراءات التي تتخذها اللجنة في عدد من فنادق المحافظة، والمرور عليها ومتابعة وتسجيل السلبيات، مع وضع جدولا زمنيا لتلافي تلك السلبيات، مشيرا إلى أن البحر الاحمر تضع سلامة المواطنين بنطاق المحافظة علي قمة أولوياتها.

يذكر أن المحافظ أصدر تعليماته لمسؤولي لجنة الصحة بالمرور على الفنادق، وأخذ عينات من مياه الشرب الناتجة من محطات التحلية لمعرفة مدي مطابقتها للشروط الصحية، كما وجه اللجنة بعمل كشف للفنادق التي يتم المرور عليها وتدوين جميع الملاحظات، بحيث يتم مراعاتها من قبل تلك الفنادق.