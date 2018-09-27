نفى المهندس خالد صديق مدير صندوق تطوير العشوائيات ما يتم تداوله عن إخلائهم للعشوائيات قسرًا أو بالقوة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية ريهام الديب في برنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر فضائية "مصر الأولى"، أنه لا يتم إخلاء العشوائيات من سكانها بالقوة ولكن بعد التفاوض وتقديم البدائل المناسبة.

وأوضح صديق أنه تم إخلاء وإزالة منطقة مثلث ماسبيرو بالكامل ووصلت المساحة التي تم اخلائها لـ40 فدان، مشيرًا إلى أنهم أبقوا على عقارات شارع 26 يوليو بعدما عرضوا على سكان هذه العقارات ضمها للمشروع وتطويرها ولكنها رفضوا وقاموا برفع دعاوي قضائية مما جعلهم يتركوا هذا العقارات على حالها.