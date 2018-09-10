"تطوير العشوائيات": افتتاح المرحلة الثالثة من "الأسمرات" خلال 3 أسابيع

كشف خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، عن افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع حي الأسمرات خلال ثلاث أسابيع.

وأضاف "صديق"، خلال استضافته في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن تلك المرحلة ستكون مختلفة تمامًا عن المرحلتين السابقتين، موضحًا أنها ستشمل 7440 وحدة سكنية، تتكون الوحدة من 9 أدوار وتحتوي على 2 اسانسير، بتصاميم مختلفة ومتطورة.

وأشار "صديق"، إلى أن المرحلة الثالثة ستضم مخبزًا ينتج مليون رغيف يوميًا لتغذية المرحلة والمناطق المحيطة بها، بالإضافة إلى منافذ بيع مكثفة، لافتًا إلى اشتمالها على مسجد يتسع إلى 2500 مصلي، وكنيسة تتسع إلى 2000 زائر، موضحًا أنها ستنتهي خلال شهرين وسيتم افتتاحهما في يوم واحد.