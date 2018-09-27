تعرف على شروط وجوائز "الصوت الذهبي" بالتنمية الثقافية

إن كنت تمتلك صوتا جميلا وموهبة غنائية استثنائية ولم تتمكن من اللحاق بمسابقات الغناء التليفزيونية، التى اختلفت على ألوانها وأشكالها، ليس عليك سوى التوجه إلى مقر صندوق التنمية الثقافية الكائن بساحة دار اﻷوبرا لجلب استمارة والتقديم في الدورة الرابعة لمسابقة الصوت الذهبي، واقتناص جائزة من الجوائز المالية المخصصة للفائزين، تتراوح من 10 آلاف جنيه للجائزة اﻷولى، و4 آلاف الثانية، وخمسة آلاف للثالثة.

وتنشر "الوطن" في نقاط مختصرة أهم الخطوات المتبعة والشروط الواجب توافرها للتقديم إليها وهي كتالي:

أولا: سحب استمارة التقديم في المسابقة من مقر صندوق التنمية الثقافية، بمبلغ 50 جنيها، وهو مبلغ وضعه الصندوق لإضفاء الجدية على المتسابقين.

ثانيا: ألا يقل سن المتسابق عن 18 سنة وألا يزيد عن 30.

ثالثا: أن يكون المتسابق مصري الجنسية.

رابعا: تقديم إحدى اﻷعمال من الموسيقى العربية.

المسابقة تمر بمرحلتين الأولى تقديم عمل من أعمال الموسيقى العربية والثانية تقديم كقطوقة ومونولوج أو قصيدة.

ويستمر فتح باب التقديم إلى المستبقة، حتى 30 يونيو، رابعا: "عمر المسابقة بمرحلتين اﻷولى تقديم".