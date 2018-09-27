قال أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن هناك حرب بالصور والفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف خيري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن كل صورة يتم نشرها في وسائل التواصل الاجتماعي يتم التحقيق فيها، مناشدًا المواطنين بعدم مشاركة أي صورة أو فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي دون التأكد من مصدرها.

من جهته حذر الدكتور محمد الباز، المواطنين من مشاركة أي صورة مجهولة المصدر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يعتبر أي حساب على وسائل التواصل الاجتماعي يزيد عدد متابعيه عن 5000 شخص نافذة إعلامية، ويمكن تطبيق القانون عليه وتقديم دعاوى قضائية من الجهات المختصة ضد صاحب الحساب.