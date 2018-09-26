تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، اليوم، منشآت القطاع الطبي بجامعة جنوب الوادي بقنا، يرافقه الدكتور محمود خضاري، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور يوسف الغرباوي نائب رئيس الجامعة لشرون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تضمنت جولة وزير التعليم العالي، تفقد مستشفى الطوارئ ومبنى العيادات الخارجية وكلية طب الفم والأسنان كما تفقد الوزير كلية الصيدلة، وشاهد المعرض الفني لطلاب الكلية، كما تفقد المعامل وقاعات المحاضرات.

واختتم وزير التعليم العالي جولته بتفقد الصالة المغطاة للألعاب البدنية بمقر القرية الأولمبية بالجامعة ومعسكر العمل الدولي للجوالة.

وأكد وزير التعليم العالي أهمية الدور الذي تقوم به جامعة جنوب الوادي في إتاحة فرص التعليم العالي لأهالي جنوب الصعيد وأبدى الوزير إعجابه بالمنشآت التي تقيمها الجامعة لخدمة الطلاب واهتمامها بالبحث العلمي والمنشآت الرياضية.