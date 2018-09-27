في ضوء مشاركة مصر للعالم في الاحتفال بيوم السياحة العالمى، تقوم وزارة السياحة اليوم بإضاءة الأهرامات احتفالا بهذه المناسبة، وذلك من الساعة العاشرة والنصف مساءا ولمدة ساعة.

وتماشيا مع دعوة منظمة السياحة العالمية لتسليط الضوء هذا العام على الحاجة إلى الاستثمار في تكنولوجيات رقمية لخلق البيئة للإبداع والريادة التجارية في مجال السياحة، ستقوم الوزارة ببث هذه الفعالية مباشرة بعدة لغات على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة

https://b-m.facebook.com/MinistryofTourismEG/

والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى

(experienceegypt@) ،

‏https://m.facebook.com/eg.ExperienceEgypt/?_rdr

وقد وضعت منظمة السياحة العالمية شعار "السياحة والتحول الرقمي" على موقعها الالكتروني بعدة لغات، ليكون شعار يوم السياحة العالمي لهذا العام.

‏http://wtd.unwto.org/content/wtd-2018-resources

واستثمارا لشعار المنظمة ، قامت وزارة السياحة بتجهيز الجناح المصري المشارك في بورصة لندن السياحية فى نوفمبر المقبل بأحدث الوسائل التكنولوچية والوسائط الرقمية، وذلك ايمانا منها بأهمية التطورات والابتكارات التكنولوجية في قطاع السياحة.

يأتى ذلك بالتزامن مع إطلاق الحملة الترويجية الجديدة للوزارة والتي ترتكز على محورين رئيسيين هما مفهوم P 2 P People to People ، والترويج للمتحف المصرى الكبير تحت شعار GEM 2020 .

ومن المقرر أن يتم الاعلان عن ملامح هذه الحملة الترويجية والتحالف المصري -الدولي للشركات والذي سيتولى الترويج للسياحة المصرية في الخارج، خلال المؤتمر الصحفي الذى سيعقد يوم 8 أكتوبر المقبل، كما ستقوم الوزارة خلاله بتكريم مجموعة من الشركات والمنشآت السياحية المتميزة ممن أسهموا فى النهوض بصناعة السياحة في الفترة السابقة، وذلك تقديرا لأدائهم .

الجدير بالذكر أن الاحتفال بيوم السياحة العالمى يقام فى 27 سبتمبر من كل عام، وتشارك فيه دول من جميع أنحاء العالم من خلال مظاهر وفعاليات متنوعة، ويكون فرصة لزيادة الوعي بمساهمة السياحة في التنمية المستدامة.