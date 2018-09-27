بناءاً على تعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بإستمرار الحملات التموينية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة لإحكام الرقابة على حركة البيع والشراء بالأسواق والوقوف على مدى إلتزام التجار بالقوانين وصرف المقررات التموينية وتشديد الرقابة عليهم لمنع الإحتكار وبيع السلع المدعمة بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة .

فقامت إدارة تموين الحسينية برئاسة عوض عبد الكريم بحملة تفتيشية مفاجئة أسفرت عن تحرير محضر رقم 883 جنح أ د.ط الحسينيه ضد كلا من (م.ا.أ ح ) و (م.أ. أ ) صاحب محطة تموين سيارات بناحية طريق الحسينيه / الحجازية تعمل بدون ترخيص وتم التحفظ على 2000 لتر بنزين 80 .

كما تم تحرير محضر رقم 884 جنح أ.دط الحسينيه ضد أ.م.أ تاجر تموينى بناحية سماكين الغرب لعدم ممارسه النشاط.

تحرير تقرير رقم 2518 ضد ورثه م.أ.م بناحية سماكين الشرق للتوقف عن الإنتاج .

تحرير تقرير رقم 2518 ضد ع.ع.ع صاحب مخبز لوجود نقص وزن فى رغيف الخبز.

تحرير تقرير رقم 2518 ضد م.ط.م صاحب مخبز بناحية قصاصين الشرق لعدم نظافة أدوات العجين.

تحرير تقرير 2518 ضد ز.ع.ج صاحب مخبز بلدى بالأخيوه لعدم الأعلان عن الأسعار.

وفى سياق متصل .. قام قطاع تموين وسط الشرقية برئاسة يسرى كمال بشن حملة تموينية على مركز أبو حماد أسفرت عن ضبط عدة مخالفات بيانها كالأتى:-

محضر رقم 727 جنح ادط مركز ابو حماد .ضد. م ف ح صاحب مدشة لتصنيع الأعلاف تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة وتم التحفظ على33 شيكارة علف دواجن ونخالة خشنة وملح طعام وشكاير جيلومتين و ETIAOPA و فوسفات ثنائي كالسيوم وبدوره حجر جيرى

محضر رقم 726 جنح ا.د.ط مركز ابو حماد ضد م م م صاحب هنجر للأتجار فى الأعلاف والحبوب بدون ترخيص من الجهات المختصة وتم التحفظ على 20 شيكارة علف مركز بروتين تسمين و10 شيكارة خليط زوائد

محضر رقم725 جنح ا.د.ط ضد ه.ع. ع صاحبة سوبر ماركت بأبو حماد لبيعها سلع أزيد من السعر المعلن.

محضر رقم 724 جنح ا.د.ط ابو حماد ضد ه م ع صاحب مخبز شامى سياحى يعمل بدون ترخيص.

تم تحرير محاضر إثبات حالة ضد المخابز المخالفة الاتية

ضد ر ج ا صاحب مخبز بأبو حماد لتصرفه فى 13 شيكارة دقيق بلدى مدعم من حصة المخبز

وتحرير عدد 4 محاضر لوجود نقص في الوزن و3 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين ومحضر لعدم تطبيقه للمواصفات القياسية و تجميع اسمدة محظور بيعها بعدد 5 شيكارة.

​