حرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال زيارته اليوم لمحافظة قنا، على متابعة ترتيبات بدء العام الدراسي الجديد، حيث زار مدرسة ناصر الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة قنا التعليمية.

والتقى رئيس الوزراء بالتلاميذ وتبادل الحوارات الودية معهم، حيث تفقد أحد فصول مرحلة رياض الأطفال، وآخر بالمرحلة الإبتدائية، كما تفقد احدى القاعات الخاصة بالنشاط الطلابي، وكذا المكتبة.

واستمع مدبولي إلى شرح حول المدرسة حيث تمت الاشارة الى انها تضم نحو 1400 طالب وطالبة، في فصول مراحل رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، وبها 24 فصلا، و 5 حجرات انشطة تشمل المسرح، كما بها معمل مناهل المعرفة، وآخر للحاسب الآلي.

وأهدت إحدى التلميذات باقة من الورود لرئيس الوزراء، أثناء حواره معهم، وتمنى لهم التوفيق.

وعلى باب المدرسة، وقفت سيدة ورجل من ذوى الاحتياجات الخاصة، يطلبان لقاء رئيس الوزراء، لتقديم شكوى، فقابلهما الدكتور مصطفى مدبولى، وكلف المحافظ ببحث مطلبهما.