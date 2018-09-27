قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أجرى جولة تفقدية زار خلالها 15 موقعا مختلفا في محافظة سوهاج.

وأضاف يونس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن رئيس الوزراء انتقد عدم إنهاء مشروعات تطوير المستشفيات الموجودة بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه أمر بالإنتهاء من أعمال التطوير في أسرع وقت ليجد المواطن مكان لائق يتلقى العلاج فيه.

وأوضح يونس أن رئيس الوزراء اجتمع مع أعضاء مجلس النواب بصفتهم ممثلين للشعب وتعرف على المشكلات التي تواجه دوائرهم والتي تعلق أغلبها بمشكلات مياة الشرب والصرف الصحي.

ولفت يونس إلى أن رئيس الوزراء قال أن هناك بعض المشروعات تبدأ بميزانية 20 مليون جنيه وتنتهي ب200 مليون جنيه بسبب التوسعات العشوائية في القرى وطلبات النواب بتوسعة المشروعات وتكبيرها.