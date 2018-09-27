قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه وبالتزامن مع البدء في بناء مدينة قنا الجديدة تعمل الحكومة على بناء المدارس والخدمات، إضافة إلى جامعة تكنولوجية جديدة يجري التنسيق بشأنها مع وزارة التعليم العالي.

وأضاف مدبولي في تصريحات صحفية على هامش جولته بمحافظة قنا، أن العمل في بناء الإسكان الاجتماعي بالمحافظة بدأ منذ 4 أشهر فقط، وحاليًا هناك 1000 قطع الأراضي التي منحت للمواطنين بعد طرحها، وكانت المفاجأة بتقدم ضعف العدد المطلوب، ما أجبر الحكومة على طرح عدد أكبر من الأراضي لاحتواء باقي المتقدمين، موضحا أن المرافق تعمل على قدم وساق لدخولها مدينة قنا الجديدة، والتي سينتهى منها عام 2020 كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح أن مدينة غرب قنا ستخرج للنور مع مدينة قنا الجديدة الواقعة في الشرق، وهي الامتداد الطبيعي لمحافظة قنا، موضحا أن هناك إقبال كبير من المواطنين على التملك بها لقربها من المحافظة، إذ تبعد مسافة 5 كيلومترات فقط من المحافظة عامة.