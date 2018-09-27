واصل قيادات وضباط مختلف مديريات الأمن مرافقة أبناء الشهداء للمدارس، في ضوء تكليف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للقيادات الأمنية بمصاحبة واستقبال أسر الشهداء وأبنائهم في اليوم الدراسي الأول لهم، تخليدا ووفاء وعرفانا بتضحيات وعطاء شهداء الوطن وأبنائه الأبرار من رجال الشرطة الذين وهبوا أرواحهم، أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان اليوم، أن القيادات نقلت تحيات وتقدير وزير الداخلية لأسر الشهداء وأبنائهم، مؤكدين أن ذكرى آبائهم وسيرتهم العطرة ستبقى خالدة ومحفورة فى ذاكرة الوطن، موضحين أن تضحيات آبائهم الأبطال تعكس مدى إيمانهم برسالة الأمن، وشعورهم بالمسؤولية تجاه البلاد، وأنها ستظل دوما وساما على صدور جميع رجال الشرطة يقتدون به كأروع مثال في التضحية والبطولة والفداء.

وأضاف البيان: كان لتلك الزيارات بالغ الأثر في نفوس أبناء وأسر الشهداء الذين أعربوا عن فخرهم واعتزازهم بتلك المبادرة التي تُعد تكريما لآبائهم وذويهم الذين استشهدوا دفاعاً عن الحق لكى يأمن الجميع.

وأعرب القائمون على العملية التعليمية عن تقديرهم لحرص وزارة الداخلية على هذا التقليد السنوي لتتعرف الأجيال القادمة على تضحيات الرجال الذين قدموا أرواحهم من أجل مستقبل مشرق يملؤه الأمل والأمان.

وأوضح البيان أن وفد من ضباط مديرية أمن القاهرة توجه إلى منزل أبناء الشهيد العميد هشام الدين عزب، حيث اصطحب أبناءه (جنة، فرح، شهد) لمدارسهم بالمراحل التعليمية المختلفة، وتوجه وفد آخر من المديرية لمنزل أبناء الشهيد أمين الشرطة محمد إسماعيل رمضان إسماعيل واصطحب بنتيه (سما، جنا) لمدرستيهما.

وبحسب البيان، استقبل وفد من إدارة حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي وقسم الإعلام والعلاقات بمديرية أمن الدقهلية أبناء الشهداء عقيد محمد مقبل ورائد أحمد متولي ورائد محمد الجوهري، وأبناء الشهيد أمين الشرطة عمرو حسن الطحان، وأبناء الشهيد رقيب السيد السيد عبده، ونجل الشهيد مقدم أحمد حسين سيد أحمد، وأبناء الشهيد مقدم أحمد حسن رشاد، وابنة الشهيد عقيد سامح السعودي، نجل الشهيد مساعد شرطة مصطفى عبده محمد، نجل الشهيد مساعد شرطة عبدالله المتولي، أبناء الشهيد أمين الشرطة أحمد مصطفى.

فيما اصطحب أبناء الشهيد أمين الشرطة محمد المرسى، وأبناء الشهيد أمين الشرطة مصطفى أمين، وابنة الشهيد خفير حسن عبداللطيف، ونجل الشهيد أمين الشرطة ياسر جوده عطيه، لمدارسهم بالمراحل التعليمية المختلفة.