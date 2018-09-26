أحمد حسن: "تعرضنا لإهانات وعايزين رجالة تواجهنا مش لجان إلكترونية"

حل الكابتن أحمد حسن، مدير الكرة بنادي بيراميدز، ضيفا على الإعلامي هاني حتحوت في برنامج "الماتش"، المذاع عبر فضائية "بيراميدز".

وقال الصقر موجهًا كلامه لحتحتوت: "أنت هيتعمل عليك حملة شديدة لأن أي حد بيقرب مننا بيتعمل عليه حملة شديدة".

وأضاف، "تعرضنا لكم إهانات وخطة ممنهجة وحدث قبل كده مع ناس كتير وأي راجل قادر إنه يطلع يواجه أهلا وسهلا بيه بس ميشغلش اللجان بتاعته ولو شغل اللجان بتاعته أهلا وسهلا بيه برضه".

واستنكر الصقر وصفه بـ"الخائن"، قائلًا، "قصة إنك تصنف كخائن لماذا؟ عشان أنت عملت ايه، أصل حسام البدري وهادي خشبة جريوا ورا الفلوس هما مين اللي جريوا ورا الفلوس وليه بيتقلبوا المعايير هو مين اللي أخد واحنا لما بناخد بناخد مقابلان فيه عقد وقعته إدارة نادي مقابل شغلتي ومهنتي ومخدتش فهلوة ولا من الهوا".

وأضاف، "جماهير النادي الأهلي أو لجان النادي الأهلي هي اللي زعلانة وأنا ميشغلنيش وتركي آل الشيخ لما كان بيدفع للنادي الأهلي كان رموز النادي الأهلي بيشكروا فيه وأنا وريتك الفيديوهات".

وأكد الصقر أن نادي بيراميدز استعان به نظرًا لخبرته وتاريخه الرياضي مع منتخب مصر وأخلاقه طوال مسيرته المهنية.