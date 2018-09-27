أعلن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن الكنيسة ستفتتح في نوفمبر المقبل، المرحلة الأولى لأكبر مكتبة قبطية في العالم.

جاء ذلك خلال لقاء البابا مع مسؤولي وخريجي كلية البابا شنودة اللاهوتية بشمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار زيارته الرعوية الحالية إلى أمريكا التي بدأت يوم 13 سبتمبر الجاري، ومن المقرر أن تستغرق عدة أسابيع، وتعد الزيارة الثانية للبابا إلى الولايات المتحدة منذ جلوسه على الكرسي البابوي في نوفمبر 2012، حيث سبق وزارها في 2015.

والمكتبة القبطية التي أعلن البابا:

- مقامة بالمقر البابوي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

- تبلغ مساحتها فدان كامل.

- تكلفت حتى الآن 30 مليون جنيه ومن المقرر أن تزيد تلك التكلفة مع استكمال المراحل الأخرى لإنشاء الكلية.

- ستجمع أكبر قدر من الكتب القبطية النادرة والمخطوطات.

- المكتبة تعد فكرة البابا تواضروس في إطار خطته للاهتمام بالدراسة، والبحث العلمي داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.