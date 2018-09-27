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محافظة القليوبية تتسلم 10 سيارات كسح لتوزيعها على مدن المحافظة

محافظة القليوبية تتسلم 10 سيارات كسح لتوزيعها على مدن المحافظة

في "الويك إند".. تعرف على برنامج عروض البيت الفني للمسرح

في "الويك إند".. تعرف على برنامج عروض البيت الفني للمسرح

بالصور| "محلية الحامول" تنفذ 7 قرارات إزالة على أملاك الدولة

بالصور| "محلية الحامول" تنفذ 7 قرارات إزالة على أملاك الدولة

ضاحي: مصر استعادة دورها في القارة الإفريقية بعد القضاء على الإرهاب

ضاحي: مصر استعادة دورها في القارة الإفريقية بعد القضاء على الإرهاب

بعد شكوى أولياء الأمور.. رئيس شبرا يقود حملة لمكافحة الحشرات في مدرسة

بعد شكوى أولياء الأمور.. رئيس شبرا يقود حملة لمكافحة الحشرات في مدرسة

ضبط 3 تشكيلات عصابية للاتجار في المخدرات خلال حملة أمنية بالخانكة

ضبط 3 تشكيلات عصابية للاتجار في المخدرات خلال حملة أمنية بالخانكة

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بناءً على طلبات أولياء الأمور: كاميرات مراقبة فى المدارس لحماية الطلاب من العنف

بناءً على طلبات أولياء الأمور: كاميرات مراقبة فى المدارس لحماية الطلاب من العنف

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