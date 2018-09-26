البابا تواضروس يزور كنيسة مارجرجس بنيوجيرسي

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، القداس الإلهي بكنيسة الشهيد مارجرجس والأنبا شنودة ببرجن، نيوچيرسي، ضمن رحلته الرعوية الحالية التي يقوم بها للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريح صحفي، إن البابا تواضروس الثاني شهد حفل تخرج كلية "البابا شنودة" بشمال شرق أمريكا والتقى مع مسؤوليها، كما شهد أيضا حفل تخرج دفعة من الآباء الكهنة ممن أنهوا دراستهم بكلية البابا شنوده الثالث اللاهوتية بشمال شرق أمريكا، حيث بلغ عدد الآباء الكهنة الخريجين 29 كاهنا.

وأضاف حليم أن البابا تواضروس الثاني أفصح خلال لقائه بمسئولي وخريجي كلية البابا شنودة اللاهوتية بشمال شرق أمريكا عن بعض الخطط المستقبلية للتعليم الكنسي من بينها التخطيط لإنشاء اكبر مكتبة قبطية في العالم وكذلك إنشاء كلية إكليريكية إلكترونية، إلى جانب الأكاديمية القبطية اللاهوتية بالتجمع الخامس، بالقاهرة.