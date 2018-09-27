أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي، مبادرة جديدة تحت عنوان "أسبوع استقبال الطلاب بالجامعات" لتوعيه الطلاب الجدد بأضرار تعاطي وإدمان المواد المخدرة، من خلال الحديث مع الطلاب داخل الجامعات وتوزيع مطبوعات بأنشطة الصندوق المختلفة، تحت رعاية غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وقال عمرو عثمان مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في تصريحات صحفية اليوم، إن المبادرة تستهدف توعية 50 ألف طالب وطالبة بأضرار تعاطي المخدرات في العديد من الجامعات المصرية والمعاهد العليا مثل القاهرة وحلوان وعين شمس وبورسعيد والإسكندرية والمنوفية وسوهاج والوادي الجديد وأسوان، كما سيتم إطلاق المبادرة فى جامعة الأزهر الأسبوع المقبل، إذ يقوم متطوعي الصندوق بالحديث مع الطلاب وتوعيتهم بأضرار تعاطي وإدمان المواد المخدرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكره وتساعد على نسيان الهموم وغيرها من المفاهيم الخاطئة لدى البعض.

وأضاف عثمان، أن المبادرة تستهدف أيضا توعية الطلاب من أضرار تعاطي المخدرات من خلال توزيع مطبوعات تتضمن الآثار السلبية للإدمان، كما تلقي الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023" سواء كانت خدمات المشوره أو العلاج بالمجان وفي سرية تامة، إضافة إلى خلق انتماء لدى الطلاب بفكرة التطوع ودعوة الراغبين منهم للانضمام لوحدات التطوع بالصندوق لتنفيذ مزيد من الأنشطة الوقائية داخل الجامعات وخارجها.

فيما لاقت المبادرة قبولا كبيرا من جانب الطلاب وتفاعلوا معها، وقام المتطوعون لدى الصندوق بتوزيع مطبوعات على الطلاب بالجامعات تتضمن الأضرار السلبية عند تعاطى المخدرات، كما قام الطلاب بترديد هتافات "أنت قوى من المخدرات".

وفي ذات السياق، شارك المتطوعون لدى الصندوق طلاب بجامعة عين شمس بإطلاق ماراثون رياضي لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المخدرات، في إطار حملة "أنت أقوى من المخدرات"، وشارك في الماراثون الطلاب واستقلوا الدراجات داخل الحرم الجامعي.

يذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي كان قد أطلق خلال الأيام الماضية العديد من المبادرات التوعوية بأضرار تعاطي المخدرات منها "أوعى تجرب"، استهدفت المصطافين على الشواطئ والمدن بالمحافظات الساحلية وأسرهم، كما أطلقت مبادرة "توصل بالسلامة" لتوعية السائقين بأضرار التعاطي وإدمان المواد المخدرة.