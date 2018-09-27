ألغت حكومة السويد إتفاقيتها مع مصر؛ بشأن إنشاء المعهد السويدي بالإسكندرية، فيما أعلنت الخارجية السويدية أنه سيستمر الحوار الذي ركز المعهد عليه ولن يتوقف.

وتابعت الخارجية، في بيان صادر اليوم عبر صفحة المعهد على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لأسباب عملية مثل انتهاء عقد الإيجار للمبنى وصعوبة السفر إلى الإسكندرية، قيمت حكومة السويد ضرورة نقل أنشطة المعهد، بنية الإنتقال إلى مكان آخر في منطقة الشرق وشمال أفريقيا في أسرع وقت ممكن".

وأكدت الخارجية، أن هذا القرار لن يؤثر على التواجد السويدي في مصر عن طريق السفارة في القاهرة، و"ستستمر المشاركة السويدية الموسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا راسخة، وسيتسمر كذلك التزام حكومة السويد القوي بالحوار بين الثقافات والحضارات".