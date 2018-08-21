تحطمت طائرة مقاتلة في جنوب السويد، على ما يبدو، بعد اصطدامها بطائر قرب مدينة كارلسكرونا، وأعلنت القوات المسلحة السويدية، لايوم الثلاثاء، أن قائد الطائرة المقاتلة، من طراز جاس 39 غريبن، المصنوعة محليا، قفز بسلام بعد صدمة الطائر.

ونقل الطيار إلى مستشفى قريب، على الأرجح لإجراء فحوصات، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، التي لم تحدد نوع الطائر الذي تسبب بالحادث، وتحطمت الطائرة بالقرب من كارلسكرونا على بعد 160 كيلومترا شرق مالمو، ثالث أكبر مدينة بالسويد،وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.