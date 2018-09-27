بعد عامين فقط من صدور رواية "رحلة الدم" التي تناولت جانبا شائكا من التاريخ الإسلامي المسكوت عنه عقب وفاة الرسول، يصدر الكاتب الصحفي والروائي البارز إبراهيم عيسى الجزء الثاني من سلسلته الروائية الاستثنائية بعنوان "القتلة الأوائل" تحت عنوان "حروب الرحماء"، وذلك في النصف الأول من شهر أكتوبر القادم عن دار الكرمة.

وتصدر رواية "حروب الرحماء" في 688 صفحة من الحجم المتوسط، وتمتد أحداثها في الفترة ما بين مبايعة علي بن أبي طالب خليفة للمسلمين، وصولا إلى "الاقتتال الأهلي" الذي وقع إثر ذلك، وما جرى في سبيله من معارك وفتن تاريخية مثيرة للجدل، مثل موقعة الجمل وصفين وواقعة التحكيم الشهيرة بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان.

وتستلهم "حروب الرحماء" كما هي الحال في "رحلة الدم" وقائع التاريخ الإسلامي التي لايزال أثرها ممتدا حتى يومنا هذا رغم مرور أكثر من 1400 عاما على حدوثها، وتضفي عليها بعدا روائيا ودراميا، ولاتكتفي بسرد ماجرى وفقا ما هو متداول، وإنما تفتش في الكتب والبحوث الموثقة والمعتمدة، وما وراء المرويات، وتسعى لتقيم بناءً روائيا موازيا للتاريخ الإسلامي المدون في كتب التاريخ.

وتصدرت رواية "رحلة الدم" الجزء الأول من القتلة الأوائل قائمة الكتب الأكثر مبيعا، لأشهر متصلة عقب صدورها عام 2016، كما فازت الرواية نفسها بجائرة نجيب محفوظ في الرواية عام 2018 والتي تمنحها وزارة الثقافة المصرية "المجلس الأعلى للثقافة".

وسبق لـ"عيسى" أن دخل بروايته "مولانا" القائمة القصيرة لجائزة الرواية العربية "البوكر" عام 2013 وبصدور "حروب الرحماء"، ينتظر أن تنتهي سلسلة "القتلة الأوائل" بصدور جزء ثالث وأخير لاحقا.