أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بيانًا حول الأحداث الرياضية الأخيرة والتي شهدت تراشقا إعلاميا، أكد فيه استيائه الشديد مما حدث، وشدد على أن هذه الخلافات يجب ألا تمس العلاقات بين دولتين شقيقتين "مصر والسعودية" تربطهما روابط تاريخية.

وأشار المجلس في بيانه إلى أن لجنة ضبط الإعلام الرياضي بالمجلس، تابعت التطورات المؤسفة التي تناولها الإعلام الرياضي واللغة التي استخدمها في التعبير عن هذه التطورات سواء في ملاعب كرة القدم أو على شاشات بعض القنوات الفضائية.

وترى اللجنة -وفق البيان- أن الانتقادات المتبادلة بين مختلف الأطراف قد تجاوزت كل الحدود بما ينال من مكانة جميع الأطراف ويعكر صفو الحياة الرياضية، بل إن هذه التجاوزات تحمل نذر فتنة تمس علاقات دولتين ترتبط بهما مصالح المنطقة بأسرها وتلقي بظلالها على تلك العلاقات التي تشهد منذ سنوات نمواً مضطرداً بما يحقق مصالح الشعبين.

وتابع البيان أنه أمام هذه التجاوزات المسيئة تهيب اللجنة بالمسئولين في الدولتين الشقيقتين سرعة التحرك لوأد فتنة سوف تصيب مختلف الأطراف وقطع الطريق أمام المتربصين بالعلاقات القوية بين الدولتين والشعبين الراغبين فى تأجيج أي خلافات تحقيقا لأهداف لا تقتصر على الرياضة وحدها بل تتعداها إلى أبعاد أخرى.

وأوضحت اللجنة أنها ترى أن الرياضة التي ينبغي أن تعمل على تحقيق التفاهم وإعلاء قيم التسامح لا يمكن أن تكون سببًا للفتن والأزمات والاضطرابات داخلياً أو خارجياً، الأمر الذي يستدعي وبشدة سرعة تدخل المسئولين حتى لا تصبح الرياضة بجماهيريتها فرصة للمتربصين بأمن هذا الوطن أو الإساءة لدولة عربية شقيقة.