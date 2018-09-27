تستضيف الإعلامية منة فاروق، بطلات منتخب مصر لجودو المكفوفين، وذلك خلال حلقة الغد الجمعة، من برنامج "مساء دريم"، الذي يُبث عبر قناة "دريم" في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وتستعرض "فاروق" قصة نجاح وتحدي فتيات تجاوزن الصعاب ووصلن إلى العالمية، حيث يروون تجربة المشاركة في أول فريق للمكفوفات للجودو بمصر، وكيف حصلن علي العديد من البطولات الدولية.

وفي الحلقة نفسها، تفتح مقدمة البرنامج، ملف الكشوفات الطبية في العيادات الخاصة، وتبحث عن أسباب فروق الأسعار في العيادات الخاصة وكيف يتم الرقابة عليها وما هي الضوابط المحددة لتحديد الأسعار ويشاركها الحديث الدكتور علي محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر بوزارة الصحة، وخالد سمير، أمين صندوق نقابة الأطباء الأسبق، وأستاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس.

برنامج "مساء دريم" الذي تقدمه الإعلامية منة فاروق، يُبث يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام العاشرة مساءً، على الهواء مباشرة.