في إطار إهتمام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في متابعة والإرتقاء بمؤشرات الأداء في قطاع الكهرباء وخاصة بشركات التوزيع وذلك لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، قام المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندسة صباح مشالي ـ وكيل أول الوزارة لتطوير الأداء والاتصال السياسى بزيارة تفقدية أمس الأربعاء لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء للوقوف على مستوى الأداء بالشركة.

تضمنت الزيارة تفقد لفرعي كهرباء قها و السنطة والمخزن الرئيسي بميت حبيش، كما تمت أيضاً زيارة قطاع التحكم ومركز تهيئة العدادات ومركز التدريب التابعين لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

استعرض المهندس محمد عسل رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء معدلات تنفيذ الخطة الطموحة والخطة الاستثمارية بالشركة.

وتمت خلال الزيارة متابعة برنامج العدادات مسبقة الدفع وبرنامج شحن العدادات وتمت مراجعة السجلات التجارية وتم المرور على صالات خدمة العملاء وتفقدها.

كما تمت أيضًا زيارة مركز الإصدار، ومركز تهيئة العدادات مسبوقة الدفع، ومركز التدريب والذي يشتمل على قاعات مؤتمرات مجهزة على أحدث الأنظمة.

وأشاد المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بنسب الإنجاز التي ىحققتها الشركة في تطوير منظومة العمل، وأشاد أيضًا بتوافر المهمات بالمخازن والعدادات.

وأوضح أنه تم التأكد من آليات الشحن وطرق التعامل مع شكاوى المواطنين.

وأكد عسران على الاهتمام الذى توليه الدولة لتنفيذ خطط تدعيم شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية حيث أنها تبين حسن العلاقة بين المستهلك والحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والشركة القابضة وشركاتها التابعة.

كما أكد على ضرورة الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة وجودة التنفيذ وكذلك جودة متابعة ما يتم تنفيذه للتأكد في النهاية من وصول الخدمة في أفضل صورها.

وشدد على ضرورة مراعاة الدقة فى الفواتير وكذلك سرعة تنفيذ الخطة الطموحة والخطة الاستثمارية وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المعدة لتلك الخطة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن المتابعة المستمرة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لشركات التوزيع.