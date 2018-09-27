تعرف على مواعيد تسليم أراضي الإسكان بمدينة السادات

أعلن جهاز تنمية مدينة السادات، التابع لوزارة الإسكان والمرافق، والمجتمعات العمرانية، تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي، المرحلة السابعة بالمنطقة السكنية، المخصصة بالقرعة العلنية التي تمت بتاريخ 9/8/2016، وجاءت مواعيد تسليم الأراضي كالتالي:

- الأحد 30/9/2018، لأراضي القطع من 1: 40.

- الاثنين 1/10/2018، لأراضي القطع من 41: 80.

- الثلاثاء 2/10/2018، لأراضي القطع من 81: 120.

- الأربعاء 3/10/2018، لأراضي القطع من 121 : 160.

- الخميس 4/10/2018، لأراضي القطع من 161: 160.

- الاثنين 8/10/2018، لأراضي القطع من 201: 240.

- الثلاثاء 9/10/2018، لأراضي القطع من 241: 280.

- الأربعاء 10/10/2018، لأراضي القطع من 281: 320.

- الخميس 11/10/2018، لأراضي القطع من 321: 360.

- الأحد 14/10/2018، لأراضي القطع من 361: 400.

- الاثنين 15/10/2018، لأراضي القطع من 401: 440.

- الثلاثاء 16/10/2018، لأراضي القطع من 441: 480.

- الأربعاء 17/10/2018، لأراضي القطع من 481: 520.

- الخميس 18/10/2018، لأراضي القطع من 521: 560.

- الأحد 21/10/2018، لأراضي القطع من 561: 600.

- الاثنين 22/10/2018، لأراضي القطع من 601: 640.

- الثلاثاء 23/10/2018، لأراضي القطع من 641: 680.

- الأربعاء 24/10/2018، لأراضي القطع من 681: 720.

- الخميس 25/10/2018، لأراضي القطع من 721: 760.

- الأحد 28/10/2018، لأراضي القطع من 761: 800.

- الاثنين 29/10/2018، لأراضي القطع من 801: 840.

- الثلاثاء 30/10/2018، لأراضي القطع من 841: 880.

- الأربعاء 31/10/2018، لأراضي القطع من 881: 920.

- الخميس 1/11/2018، لأراضي القطع من 921: 960.

- الأحد 4/11/2018، لأراضي القطع من 961: 1011.

- الاثنين 5/11/2018، لأراضي القطع من 1012: 1962.

- الثلاثاء 6/11/2018، لأراضي القطع من 1063: 1113.

- الأربعاء 7/11/2018، لأراضي القطع من 1114: 1156.

- الخميس والجمعة 8 و9 /11/ 2018، للمتخلفين عن الاستلام.