أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ، 19 موظفا بمركز طب الأسرة في إبشان التابع للإدارة الصحية في بيلا، إلى التحقيق لتغيبهم عن العمل، بناءً على تقرير التفتيش المالي والإداري.

كما أحال 7 موظفين بإدارة التموين والإدارة الصحية في مدينة سيدي غازي للتحقيق؛ لانصرافهم عن العمل من دون سند قانوني، منهم 5 موظفين بإدارة تموين سيدي غازي، وموظفين بالإدارة الصحية في سيدي غازي.

شدد المحافظ على تكثيف الرقابة والمتابعة على المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة في دائرة المحافظة، وتحسين الخدمات للمواطنين، وبتكثيف الرقابة والمتابعة على القطاعات والمصالح الحكومية بدائرة المحافظة، وتأكيد حسن معاملة المواطنين.