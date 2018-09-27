ارتفعت مؤشرات البورصة في جلسة تداولات اليوم الخميس، بدعم مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

وبدل المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 اتجاهه الهابط الذي شهده بداية تعاملات جلسة اليوم، ليصعد بنسبة 0.14% عند مستوى 14632.4 نقطة، رابحاً 20.22 نقطة.

وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 801.93 مليار جنيه، بما يعادل 44.5 مليار دولار، رابحا 623.6 مليون جنيه بما يعادل 34.6 مليون دولار.

وصعد مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.43% عند مستوى 698.78 نقطة، فيما ارتفع مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.17%، عند مستوى 1784.85 نقطة.

وبلغ حجم التداول نحو 157.6 مليون سهم، بقيمة 661.7 مليون جنيه بما يعادل 36.7 مليون دولار، عبر تنفيذ 21.5 ألف عملية.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب للبيع بصافي 514.6 مليون جنيه، فيما اتجه المصريون والعرب للشراء بصافي 264.22 مليون جنيه و250.4 مليون جنيه على التوالي.