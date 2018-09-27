قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن الزيارة الخاصة بوزير المغتربين الأرميني إلى القاهرة استغرقت 4 أيام وكانت الإسكندرية أخر محطاته، من خلال برنامج نظمته الوزارة بالتعاون مع السفارة والجالية الأرمينيتين في مصر.

وأضافت مكرم، خلال حوار لها على فضائية "إكسترا نيوز"، أن وزير الهجرة الأرميني التقى رئيس الوزارء مصطفى مدبولي، أول أمس، وسلمه دعوة للرئيس عبدالفتاح السيسي لزيارة أرمنيا، مؤكدة أن المصريين الأرمن دائما ما يشاركون في تنمية الدولة، لكن بمناسبة زيارة الوزير، جرى اختيار المستشفى الأميري بالإسكندرية وتبرعوا بمليون جنيه لصالحه.

وأكدت وزيرة الهجرة، أن التبرع للمستشفى الجامعي تم بعد التواصل مع وزير التعليم العالي، ومنه إلى رئيس جامعة الإسكندرية، وتم تحديد احتياجات المستشفى وترك الحرية لمسؤوليها لاختيار المسنلزمات، موضحة أن الهدف من زيارة وزير المغتربين الأرمن تحقق وأكثر.