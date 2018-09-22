إطلاق حملة تبرعات لدعم المستشفيات الجامعية في المنيا

قال الدكتور محمد جلال حسن، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، إن إدارة الجامعة تدرس حاليًا إطلاق حملة دعائية كبرى لدعم المستشفيات الجامعية من خلال تخصيص حسابا بنكيا للتبرع، منوهًا أن 80% من العمليات الكبرى تجري بداخل تلك المستشفيات على يد أطباء الجامعة، كما يوجد مركز لعلاج الكبد بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" مجهز لاستقبال وتوقيع الكشف الطبي على أي حالات، وسيتم إطلاق قوافل طبية في عدة مناطق، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف جلال أنه تم إنهاء جميع الاستعدادات الخاصة ببدء الدراسة، بعد غد الأحد، وستقام مسابقة داخلية بين جميع الكليات لاختيار أفضلها من حيث التجميل، وتم تجديد كل شوارع الجامعة بعد الانتهاء ولأول مرة جميع أعمال الصيانة، خلال الأجازة الصيفية، وتمت بجميع المنشآت الجامعية، وتم تخصيص كشك استعلامات لتلقي استفسارات الطلاب الجدد بمدخل البوابة الرئيسية، لإرشادهم وتعريفهم بالجامعة.