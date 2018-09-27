افتتحت المهندسة جيهان مسعود رئيس مركز ومدينة قلين التابع لمحافظة كفر الشيخ، اليوم، أعمال التطوير بمكتب بريد قلين، ومكاتب البريد بقرى شباس عمير ونشرت والمنشأة الصغرى، بحضور أحمد السيد وكيل الوزارة، ورئيس قطاع مناطق بريد شمال الدلتا، وأشرف محمد شعير مدير عام الإدارة العامة لبريد كفرالشيخ، وأشرف بلتاجي منسق عام إدارة التسويق بالإدارة العامة للبريد، مقدمة الشكر والتهنئة لأعضاء هيئة مكتب بريد قلين، متمنيةً لهم دوام التوفيق.

وقالت رئيس مدينة قلين، إن افتتاح مكاتب البريد بعد تطويرها جاء ليتناسب مع تلبية احتياجات المواطنين في ظل البدء في ميكنة الخدمات الحكومية على مستوى المحافظة، مضيفة أن أعمال التطوير شملت عددًا من المكاتب في المدينة، تخفيفا على الأهالي، تنفيذا لتكليفات الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفرالشيخ، بتحسين المرافق والخدمات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانيا.