أعلن المهندس عادل إبراهيم الدسوق، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه سيتم قطع المياه بالمدينة، وذلك ابتداءً من الساعة 6 صباح غدٍ الجمعة، وحتى الساعة الـ2 ظهر اليوم نفسه، ولمدة 8 ساعات.

وأضاف رئيس الجهاز، أن ذلك نظرًا لقيام شركة الكهرباء بفصل التيار الكهربائي عن مأخذ المياة بمدينة العاشر من رمضان، ما يؤدي إلى توقف تشغيل مأخذ المياة لمحطات الروافع والتنقية، وبالتالي قطع تغذية المياه بمدينة بدر، بجانب تنفيذ أعمال الصيانة بموزع الاستبدال بمحطات مدينة بدر.

وأوضح "الدسوقي"، أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمطاعم والمستشفيات، بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى أنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن 15100 الخاص بالمدن الجديدة.​