أعلن المهندس صلاح متولى، رئيس جهاز حدائق أكتوبر، قطع المياه عن منطقة حدائق أكتوبر، وحي الأشجار، وهضبة الأهرام، وإسكان دريم لاند، وذلك ابتداءً من الساعة 12 ظهر غدٍ الإثنين، وحتى الساعة 12 مساء نفس اليوم، ولمدة 12 ساعة، نظراً لأعمال الصيانة.