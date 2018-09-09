تسجيل الدخول
أول حوار مع مصطفى مدبولي بعد توليه رئاسة الوزراء

أحدث الأخبار

وزير النقل: حل أزمة حوادث الطرق على رأس أولويات السيسي

وزير النقل: حل أزمة حوادث الطرق على رأس أولويات السيسي

"تعليمية القليوبية": سنفعل مبادرة الرئيس ونعمل لتطوير المنظومة

"تعليمية القليوبية": سنفعل مبادرة الرئيس ونعمل لتطوير المنظومة

مصير مدينة إدلب.. سياسيون سوريون يروون لـ"الوطن"السيناريوهات المقبلة

مصير مدينة إدلب.. سياسيون سوريون يروون لـ"الوطن"السيناريوهات المقبلة

الثلاثاء المقبل.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاعين العام والخاص

الثلاثاء المقبل.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاعين العام والخاص

مصرع شاب في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بقليوب

مصرع شاب في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بقليوب

وزير النقل عن زيادة أسعار تذاكر المترو: "جبتوا الكلام ده منين!"

وزير النقل عن زيادة أسعار تذاكر المترو: "جبتوا الكلام ده منين!"

اختيارات الوطن

"عثمان ومحمد" بعد منح أرضهما لبناء كوبري "طما": ساهمنا في تنمية الصعيد

"عثمان ومحمد" بعد منح أرضهما لبناء كوبري "طما": ساهمنا في تنمية الصعيد

"قفشات" السيسي تكسر حدة الرسميات من جديد

"قفشات" السيسي تكسر حدة الرسميات من جديد

بكري بعد حوار "مدبولي" لـ"الوطن": يجب زيادة إجراءات الحماية الاجتماعية

بكري بعد حوار "مدبولي" لـ"الوطن": يجب زيادة إجراءات الحماية الاجتماعية

شعراوي: "مافيش محافظ يبدأ من الصفر.. وعمل المحليات يتطلب سعة صدر"

شعراوي: "مافيش محافظ يبدأ من الصفر.. وعمل المحليات يتطلب سعة صدر"

بعد افتتاح السيسي.. أرقام بمشروعات "الدائري الإقليمي" ومحاور النيل

بعد افتتاح السيسي.. أرقام بمشروعات "الدائري الإقليمي" ومحاور النيل

للمرة الثانية في شهر واحد.. ظاهرة "تجريف التربة" حاضرة في كلمة السيسي

للمرة الثانية في شهر واحد.. ظاهرة "تجريف التربة" حاضرة في كلمة السيسي

الأكثر قراءة

عاجل