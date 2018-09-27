أنهى عامل حياة حماة شقيقته بمنطقة أوسيم، ونسبت إليه التحريات والتحقيقات أن المتهم طعن المجني عليها بـ"خنجر"، أودى بحياتها في الحال، إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات عائلية.

وألقي القبض على المتهم، وأمر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطر المستشار المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، وقررت النيابة حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

وجاء في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة، أن خلافات وقعت بين زوجين بمنطقة الوراق تدخل على إثرها عائلتي الطرفين وأثناء محاولتهم الصلح تفاقم الأمر وقام على إثره الزوج بضرب حماته والتعدي عليها بالسب، ما أثار غضب شقيق الزوجة وأراد الانتقام من الزوج بالتعدي على والدته بالمثل فقام بإخراج سلاح أبيض "خنجر" من بين طيات ملابسه وسدد طعنة لحماة شقيقته بالظهر، أردتها قتيلة في الحال وفر هاربا.

وتمكنت قوة أمنية من المباحث، تحت قيادة المقدم هاني مندور، رئيس مباحث الوراق، من ضبط المتهم، وتمت إحالته للنيابة، التي تباشر التحقيق.