احتفلت محافظة الجيزة باليوم العالمي للسياحة، والذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام، حيث استقبلت الإدارة العامة للسياحة السائحين والزائرين بمنطقة الأهرامات الأثرية بالورود والهدايا التذكارية والبروشورات بمختلف لغات العالم.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة تحرص على المشاركة في الأحداث والفعاليات التي تساهم في تنشيط السياحة، وذلك فى إطار حرص الدولة على دعم القطاع السياحي وتقديم كل سبل الدعم من أجل تنشيط حركة السياحة.

ويذكر أن الاحتفال بيوم السياحة العالمي في 27 سبتمبر من كل عام يهدف إلى زيادة الوعي في المجتمع الدولي بأهمية السياحة وقيمتها الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية على الدول.