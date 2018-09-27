قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن التحولات السياسية والاقتصادية والتقنية ذات الوتيرة المتسارعة وتأثيرها على مختلف مناحى الحياة، تمثل منعطفاً مفصلياً ستكون لتبعاته آثار ستغير من نمط الحياة فى عالمنا المعاصر، وعلى دولنا وشعوبنا التى تمثل 80% من سكان هذا العالم، وأحد أهم أوجه هذه التحولات هو «التكنولوجيا البازغة» وأثرها على فرص العمل.

وتابع «السيسى»، خلال كلمته فى افتتاح الاجتماع رفيع المستوى الـ42 لوزراء خارجية مجموعة الـ77 والصين، فى نيويورك، اليوم: «بينما اضطلعت مصر بدور ريادى لتأسيس هذه المجموعة فى منتصف عقد الستينات من القرن الماضى، ما زالت بعد نصف قرن من الزمان فى طليعة الداعمين للحركة، فمبادئ السياسة الخارجية المصرية تشمل تعزيز التعاون فيما بين دول الجنوب، بهدف جعل النظام الدولى أكثر إنصافاً وعدالة، وأن تظل أولوية القضاء على الفقر بمثابة الهدف الأسمى الذى تتجه إليه جهودنا المشتركة، من أجل رفعة شأن الإنسان والعبور بمواطنينا لتخطّى منزلق العوز والحاجة إلى آفاق التنمية المستدامة القائمة على المساواة».

وقال الرئيس السيسى: تأتى آثار التكنولوجيا البازغة على تشغيل الشباب والقدرات الإنتاجية كأحد أهم التحديات أمام الدول النامية، حيث يمثل توفير فرص العمل للشباب فى القطاعات الإنتاجية تحدياً لغالبية الدول النامية، خاصةً مع تنامى دور التكنولوجيا البازغة وأثرها على سوق العمل.

الرئيس: سياستنا الخارجية تركز على جعل النظام الدولى أكثر إنصافاً.. والتنمية لن تتحقق دون توفير التمويل المناسب

وأكد «السيسى» أن الرئاسة المصرية للمجموعة خلال الفترة الماضية أولت اهتماماً بموضوع التكنولوجيا البازغة وكيفية تسخيرها لأغراض التنمية، وقد استهدف ذلك دفع المجموعة لمناقشة تلك الموضوعات والتعامل معها، فضلاً عن بحث سبل ضمان ألا تستغل التكنولوجيا لترسيخ عدم المساواة بين الشعوب أو داخل المجتمعات، وإنما تساعد على تصحيح تلك الاختلالات.

وأضاف: «لا يفوتنى أن أشير إلى قضية تغيّر المناخ وما تمثله من تحدٍّ يواجه الدول النامية، وأنوه هنا باستضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى فى مدينة شرم الشيخ، فى نوفمبر المقبل، لتناول جهود تنفيذ أجندة التنمية المستدامة».

وتابع «السيسى»: لقد حرصنا خلال رئاستنا الحالية للمجموعة على دفع الجهود الرامية لإصلاح المنظومة التنموية للأمم المتحدة، للاستجابة بشكل أكبر للمتطلبات والاحتياجات التنموية للدول الأعضاء، إلا أن جهودنا المشتركة فى العمل الجماعى الدولى نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لن تنجح سوى من خلال توفير التمويل اللازم، وتهيئة المناخ الدولى الملائم لتدفق الموارد اللازمة للتنمية، وخاصةً للدول النامية، من خلال معالجة المشكلات الهيكلية القائمة بالمنظومة الاقتصادية والمالية والتجارية العالمية.

وأعلن «السيسى» انتخاب دولة فلسطين لرئاسة مجموعة الـ77 لعام 2019 بالتزكية.