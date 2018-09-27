اختتمت، اليوم، فعاليات الدورة التدريبية "مهارات التحرير الصحفي والتصوير والمونتاج"، والتي عقدها مجمع إعلام الغردقة للعاملين بالبوابات الإليكترونية بالجهات المختلفة بالمحافظة، تحت رعاية اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، والتي استمرت على مدار 4 أيام.

تناولت الدورة الأشكال الصحفية ومهارات الكتابة الصحفية بأنواعها المختلفة، ومهارات التصوير والمونتاج، استهدفت الدورة تنمية القدرات الفنية للعاملين بالبوابات الإليكترونية.

حاضر بالدورة إبراهيم الشاذلي نائب رئيس تحرير أخبار اليوم، حيث تناول أشكال الكتابة الصحفية المختلفة إلى جانب تدريبات عملية على كتابة الأخبار والتقارير الصحفية.

كما تناول الفنان رؤوف عبد الحفيظ المخرج ومدير التصوير بقناة طيبة، الأشكال المختلفة لتكوين الصورة، ومهارات المونتاج، وإنتاج التقارير المصورة.

شارك بالدورة 38 من العاملين بالبوابات الإلكترونية ومسؤولي الصفحات الرسمية بالكثير من المديريات بمحافظة البحر الأحمر.