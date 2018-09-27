«يا تخين»، كانت هذه الكلمة كفيلة بإشعال مشاجرة بين عدد من طلاب الشهادة الإعدادية فى مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، انتهت بإصابة أحدهم بجروح قطعية متعددة فى ظهره، استدعت خضوعه لعملية جراحية لتقطيبها بـ43 «غرزة»، بعد أن تعدى عليه زملاؤه بالضرب والسحل فى الشارع، قبل أن يقوموا بتسديد عدة طعنات له، باستخدام سلاح أبيض «كاتر» بحوزة أحدهم.

بداية الواقعة، كما يرويها «س. أ»، والد الطالب «إسلام»، الذى يُعد أحدث ضحايا «التنمر» فى الدقهلية، عندما عايره أحد زملائه ويُدعى «أحمد ط»، بكلمة «يا تخين»، أثناء وجودهما معاً فى أحد مراكز الدروس الخصوصية. وأضاف: «عندما حاول ابنى الاعتراض، رد عليه زميله بشتمه بألفاظ خارجة وسبه بأمه، فما كان من إسلام إلا أن ضربه بالكتاب على وجهه، فهدده أحمد وتوعده بالانتقام منه بعد انتهاء الدرس».

وعندما خرج إلى الشارع وجد أحمد ومعه 3 آخرين، وبمجرد أن شاهدوه هجموا عليه وضربوه بأياديهم وأرجلهم، وسحلوه على الأرض حتى منتصف الشارع، وأخرج أحدهم «كاتر» كان بحوزته، وسدد له عدة طعنات فى ظهره»، مشيراً إلى أنهم قاموا أيضاً بالاستيلاء على مبلغ 330 جنيهاً، كما استولوا على تليفونه المحمول، لافتاً إلى أنه حرر بلاغاً بالواقعة.

طالب يطعن زميله بـ«مطواة» بسبب معاكسة البنات

وفى الدقهلية أيضاً تلقى مدير أمن الدقهلية، اللواء محمد حجى، إخطاراً من مدير مباحث المديرية، اللواء محمد شرباش، بورود بلاغ إلى قسم شرطة «بنى عبيد»، يفيد بقيام أحد الطلاب بالاعتداء على زميله بالضرب بسلاح أبيض «مطواة»، بسبب معاكسة زميلة له داخل المدرسة الثانوية الزراعية.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة الطالب «حسام أ.م»، 18 سنة، طالب بالصف الثالث الثانوى، ومقيم بقرية «أبوالمعاطى الباز» بناحية «بنى عبيد»، بجرح قطعى فى الأنف، وذلك إثر اعتداء أحد زملائه عليه بظهر «مطواة»، كانت بحوزته، بسبب معاكسة زميلتهم بالمدرسة.

وبسؤال الطالب المصاب، فى محضر الشرطة، اتهم زميله ويدعى «محمد ر.أ»، 18 سنة، طالب بنفس المدرسة، بإحداث إصابته، بعد أن اعترض المجنى عليه على قيام المتهم بمعاكسة إحدى الزميلات داخل المدرسة، وبسؤال زملائهما من الطلاب، أيدوا نفس المضمون.

تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط الطالب المتهم، الذى اعترف بقيامة بالاعتداء على زميله لنفس السبب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم برقم 8965 لسنة 2018، جنح بنى عبيد، واتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.